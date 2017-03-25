Путин пообещал Ле Пен не вмешиваться в "электоральный процесс" во Франции

25.03.2017 09:40

В пятницу, 24 марта, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен побывала в Москве с однодневным визитом. Официально лидера «Национального фронта» пригласил в Россию председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Марин Ле Пен провела в Госдуме около трех часов. Сперва она поучаствовала в заседании комитета по международным делам, после чего встретилась со спикером Вячеславом Володиным и руководством комитетов по международным делам и по делам СНГ. Марин выступила перед депутатами, раскритиковала Евросоюз за санкции против России и пообещала отменить их хотя бы во Франции в случае своей победы на выборах.

После этого Ле Пен отправилась в Кремль на выставку «Святой Людовик и реликвии Сент-Шапель». В Кремле ее принял президент России Владимир Путин. Журналистов на встречу не пустили, собственно, также, как и в Госдуме во время общения Марин с депутатами.

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент подчеркнул, что «Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы во Франции». «Но мы заинтересованы в общении со всем спектром политических сил, в первую очередь с теми, кто говорит о важности диалога с Москвой», — добавил Путин.

По словам Пескова, никакие вопросы, связанные с предстоящими во Франции выборами, обсуждались. Тема возможности финансирования предвыборной кампании Марин Ле Пен российскими структурами или выделение ей кредитов российскими банками даже не затрагивалась.

Главным вопросом стала борьба с международным терроризмом. Ле Пен предложила организовать обмен информацией спецслужб в борьбе против террористических группировок. Она отметила вклад Франции и России в борьбу с терроризмом в разных частях земного шара. А такой обмен сделал бы совместные усилия более эффективными.

Источник fakty.ua