В Минске задержали одного из организаторов масштабного митинга

25.03.2017 17:00

В Минске задержали одного из организаторов масштабного митинга 25 марта, представителя движения "За свободу" в оргкомитете празднования Дня воли Дениса Садовского. Об этом сообщает белорусское "Радио Свобода".

"Один из заявителей акции 25 марта, представитель движения "За свободу" в оргкомитете празднования Дня Воли Денис Садовский задержан по дороге в центр Минска", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Минске ОМОН задержал несколько десятков участников акции в центре города.

Источник segodnya.ua