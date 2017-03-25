В Минске задержали сотни мирных граждан и более 20 журналистов. ВИДЕО

25.03.2017 17:40

В Минске задержали сотни мирных граждан и более 20 журналистов. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил блогер Антон Молотко.

"На данный момент нельзя назвать точную цифру, сколько людей задержано. Речь идет на сотни мирных граждан, и больше 20 журналистов", – сказал он.

Как сообщили в "КрымSOS", среди задержанных были сотрудники организации Евгения Андреюк и Мария Квицинская, а также ряд иностранных журналистов, местных и иностранных правозащитников.

Напомним, ранее определенные силы призвали отметить День Свободы митингом и шествием в Минске. Сбор был назначен на 14:00 возле Академии наук. Там должен был состояться митинг, а далее - шествие, Марш воли.

"Около Академии наук, где было назначено место встречи, подойти невозможно. Проспект Независимости перекрыт множественными кордонами милиции. Перекрыты даже незначительные пути, выходы с жилых кварталов. То есть, пройти просто невозможно", – сказал журналист в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, около памятника Калинину собрались люди, которые не смогли попасть к Академии наук.

"Буквально 15 минут назад милиционеры атаковали этих протестующих, которые мирно стояли. … Во время этой атаки милиция, мы видели с другой стороны проспекта, задержала нескольких протестующих", – отметил журналист.

Он добавил: "Также около часа назад мы видели, как ОМОНовцы задерживали правозащитников, которые должны были наблюдать за процессом протестных акций. Они проходили инструктаж. … Там было 57 человек, среди них европейские граждане, журналисты".

Как сообщили на сайте правозащитного центра "Вясна", в минском офисе прошел обыск. Сотрудники ОМОН около часа дня ворвались в помещение, выломав дверь. Как сообщает правозащитник Сергей Сыс, "всех положили на пол". "Напротив подъезда белый автобус с большим количеством милиции. Двор фактически оцеплен цепью".

В целом на марше ко Дню воли в Минске собралось около 7 тысяч человек, передает "РБК-Украина".