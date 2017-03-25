В России горит Казанский пороховой завод. ВИДЕО

25.03.2017 10:15

В Казани (РФ) вспыхнул пожар на пороховом заводе, рассказал представитель республиканского МЧС РФ.

По предварительным данным, погиб один человек.

"Сообщение о пожаре на заводе поступило в 20.27 мск. Отправлены подразделения по третьему номеру сложности из четырех", — добавил он.

Пожар локализован, его площадь составила 400 квадратных метров. Уточняется, что пожар начался в цеху готовой продукции.

Пользователи соцсетей делятся в интернете фото и видео пожара.

Казанское предприятие — старейший пороховой завод в РФ. Его основная продукция – пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя, спортивных и охотничьих патронов.

Как известно, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Жертв среди военнослужащих не было, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины.

Источник segodnya.ua