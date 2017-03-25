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В России горит Казанский пороховой завод. ВИДЕО
В Казани (РФ) вспыхнул пожар на пороховом заводе, рассказал представитель республиканского МЧС РФ.
По предварительным данным, погиб один человек.
"Сообщение о пожаре на заводе поступило в 20.27 мск. Отправлены подразделения по третьему номеру сложности из четырех", — добавил он.
Пожар локализован, его площадь составила 400 квадратных метров. Уточняется, что пожар начался в цеху готовой продукции.
Пользователи соцсетей делятся в интернете фото и видео пожара.
Казанское предприятие — старейший пороховой завод в РФ. Его основная продукция – пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя, спортивных и охотничьих патронов.
Как известно, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Жертв среди военнослужащих не было, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины.
Источник segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, Казань, пожар, завод, МЧС, порох
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