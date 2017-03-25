Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В России горит Казанский пороховой завод. ВИДЕО

25.03.2017 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России горит Казанский пороховой завод. ВИДЕО

В Казани (РФ) вспыхнул пожар на пороховом заводе, рассказал представитель республиканского МЧС РФ.

По предварительным данным, погиб один человек.

"Сообщение о пожаре на заводе поступило в 20.27 мск. Отправлены подразделения по третьему номеру сложности из четырех", — добавил он.

Пожар локализован, его площадь составила 400 квадратных метров. Уточняется, что пожар начался в цеху готовой продукции.

Пользователи соцсетей делятся в интернете фото и видео пожара.

Казанское предприятие — старейший пороховой завод в РФ. Его основная продукция – пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя, спортивных и охотничьих патронов.

Как известно, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Жертв среди военнослужащих не было, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины.

 

 

Источник segodnya.ua



Теги: Россия, Донбасс, Казань, пожар, завод, МЧС, порох
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх