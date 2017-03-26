Газ, дубинки, массовые задержания людей - как проходит антикоррупционная акция в Москве (ФОТО)

26.03.2017 15:18

На Пушкинской площади в Москве начал работать отряд ОМОН, который разбивает ряды участников акции протеста против коррупции, пишет "Медуза".

Группа бойцов ОМОН врезается в толпу собравшихся и вытесняет их с площади. Полицейские применяют дубинки. К площади стягивают около 200 бойцов ОМОН, они цепью выдавливают людей.

В эфире "Дождя" сообщают, что на площади применили газ.