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Гибридная война: в Беларуси задержали двух вооруженных россиян с украинским флагом (ФОТО)

26.03.2017 07:08
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Гибридная война: в Беларуси задержали двух вооруженных россиян с украинским флагом (ФОТО)

В Могилевском районе в Белоруссии задержали двоих граждан РФ с оружием. У них также обнаружили украинский флаг. Об этом сообщает "Белта", со сслыкой на МВД Белоруссии, передает 112.ua.

Мужчины были задержаны 24 марта в 16:00 около деревни Жуково сотрудниками отдела Департамента охраны Ленинского района Могилева. В автомобиле "Лада Гранта", на котором они передвигались обнаружили два пневматических пистолета, два сигнально-шумовых пистолета, две носимые радиостанции, электрический фонарь с электрошокером "Молния", пять полимерных емкостей с металлическими элементами калибра 4,5 мм для пневматического оружия, газовый баллон для газового оружия, 12 патронов калибра 5,6 мм к сигнально-шумовому оружию, прорезиненную металлическую палку с шипами, а также световозвращающий жилет ДПС, жезл, куртку с опознавательными знаками "МЧС РФ", три шапочки с прорезями для глаз "балаклава", два комплекта защитной экипировки мотоциклиста и флаг Украины, говорится в сообщении.

Оба задержанных оказались гражданами Российской Федерации, жителями Брянска. Оба 1992 года рождения, работники завода "Кремний Эл".Они сказали правоохранителям, что ехали из Брянска в Брест на экскурсию.

Задержанных доставили в Могилевский РОВД. 


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, оружие, россияне, флаг, задержание
 
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