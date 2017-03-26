По России проходят антикоррупционные акции «Он нам не Димон» (ФОТО, ВИДЕО)

26.03.2017 13:11

Сегодня по России проходят акции против коррупции. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Согласно сообщению, митинги прошли во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. Там полиция задерживала некоторых участников. Проходят митинги в Челябинске, Красноярске, Томске, в Новосибирске.

В Москве власти митинг против коррупции объявили незаконным. У станции метро «Белорусская», «Маяковская», «Тверская» появились полицейские автобусы.

В сообщении отмечается, что поводом для протестов стала публикация Фонда борьбы с коррупцией о расследовании, в котором говорилось о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева.

Ведущие российские информационные агентства – ТАСС, РИА "Новости", «Интерфакс» о сегодняшних событиях в регионах страны ничего не сообщают. О проходящих митингах и задержаниях некоторых участников не говорят и в выпусках новостей на государственных телеканалах.