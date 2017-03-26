Трамп ввел новые жесткие санкции в отношении предприятий ВПК России

26.03.2017 07:46

В Государственном департаменте США приняли решение ввести новые экономические санкции в отношении России. На этот раз экономическое эмбарго коснется восьми российских компаний. Данный факт связан с законом Штатов о нераспространении оружия массового поражения, который также касается Сирии, Ирана и КНДР. Об этом сообщает "РИА Новости", передает "Диалог".

По данным одного из представителей госдепартамента, новые санкции против РФ связаны с тем, что Вашингтон занимается регулярным мониторингом соблюдения законодательства о нераспространении оружия массового поражения и на основании своей оценки уже принимает решение. В обновленный санкционный список США попали стратегические предприятия военно-промышленного комплекса, такие как "Рособоронэкспорт", "Авиаэкспорт", Уральский тренировочный центр гражданской авиации, "Конструкторское бюро машиностроения", "Базальт", ВВА им. Жуковского и Гагарина, 150-й Авиационно-ремонтный завод, Ульяновский институт гражданской авиации.



Сайт Госдепа указывает, что санкции ввели еще 21 марта.



Напомним, ранее Трамп выказывал настоящее недовольство тем, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и пообещал, что Москва получит ответные жесткие меры.



