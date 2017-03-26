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В Крыму российские военные устроили массовое пьянство, а "власти" "прорабатывали" местное население
26.03.2017 13:59
25 марта нынешнего во время ротации подразделений 51 парашютно-десантного полка 106 воздушно-десантной дивизии (Тула, Россия) на севере оккупированного Крыма российские военнослужащие устроили «прощальный вечер», который превратился в массовое пьянство, в том числе с участием командного состава.
Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«Осуществлялись запуски осветительных ракет в сторону жилых районов и совершение бесчинств и хулиганских действий в общественных местах.
Российским оккупационным командованием проводится „работа“ с возмущенными местными жителями с целью сокрытия фактов правонарушений», — говорится в сообщении.
Фото: https://www.islamnews.ru
Теги: Россия, Донбасс, Крым, полиция, военные, население, десантники, пьянство
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