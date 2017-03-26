В Крыму российские военные устроили массовое пьянство, а "власти" "прорабатывали" местное население

26.03.2017 13:59

25 марта нынешнего во время ротации подразделений 51 парашютно-десантного полка 106 воздушно-десантной дивизии (Тула, Россия) на севере оккупированного Крыма российские военнослужащие устроили «прощальный вечер», который превратился в массовое пьянство, в том числе с участием командного состава.

Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Осуществлялись запуски осветительных ракет в сторону жилых районов и совершение бесчинств и хулиганских действий в общественных местах.

Российским оккупационным командованием проводится „работа“ с возмущенными местными жителями с целью сокрытия фактов правонарушений», — говорится в сообщении.