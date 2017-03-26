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В Минске продолжаются акции протеста, ОМОН задерживает людей прямо у станций метро
Сегодня в Минске начался митинг в знак протеста против насильственного подавления, арестов и избиений участников акции по случаю Дня Воли. Акция стартовала на Октябрьской площади в Минске, сообщают белорусские и украинские СМИ.
Украинский журналист Константин Реуцкий пишет, что на Кастрычницкой площади собрались около двух десятков людей, половина из которых - журналисты и наблюдатели.
Также он сообщает, что задержали известную белорусскую правозащитницу Татьяну Ревяку.
Активисты также сообщают, что накануне во время акций протеста на улицах Минска были задержаны около 700 человек, "многие из арестованных были избиты и нуждаются в медицинской помощи".
В Минске правоохранителитакже задержали 57 правозащитников и волонтеров, которые должны были наблюдать за Маршем воли. Через некоторое время задержанных отпустили.
Фото: vlada.io/
Теги: Донбасс, Беларусь, Минск, акция, протест, полиция
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