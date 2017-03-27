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Белорусский Майдан может пройти по российскому сценарию
Бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил считает, что когда в Беларуси дойдет до серьезного возмущения населения, то Россия может "оседлать" эти акции, передает УНН.
"Отличие, которая отличает Беларусь от Украины, в них, если дойдет дело до очень серьезного возмущения населения, то нет никакой гарантии, что такие акции не оседлает Россия. И вдруг может оказаться, что в Беларуси Майдан пройдет по российскому сценарию. И Лукашенко могут сместить", - подчеркнул он.
По мнению эксперта, после такого сценария "стопроцентную власть в Беларуси может получить тот, кто будет полностью контролироваться из Кремля".
"И такие возможности есть. И то, что это будет сделано на российских штыках, это тоже абсолютно возможно, что Россия придет туда как миротворец и т.д.", - считает экс-депутат.
То есть, для Беларуси, убежден Чорновил, в отличие от Украины 2013-2014 годов, фактор российского влияния гораздо серьезнее.
Однако, по мнению эксперта, сегодняшние акции протеста, которые происходят в Беларуси, не выглядят пока спровоцированными из Москвы.
"Они выглядят как реальные, которые спровоцировал своими немудрыми действиями сам Лукашенко. Сами люди поднялись реально. При этом очень часто это люди, которые никогда не выходили ранее на акции. То есть, он поднял совершенно другой пласт. То есть, Лукашенко сам спровоцировал, и эта акция носит довольно самостоятельный характер. Она вряд ли сделана Россией, но Россия, думаю, присмотрелась бы. Это не похоже, чтобы это была та акция, которую Россия могла бы использовать активно против Лукашенко. Это должно быть что-то гораздо более и более жестокое. Но такая возможность, как на президентских выборах (президентских выборах Беларуси - ред.) Может повториться, и Россия может действительно на это повлиять", - резюмировал он.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Беларусь, Майдан
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