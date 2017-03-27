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Бунт против Путина: в РФ пылают шины – видео

27.03.2017 17:37
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Бунт против Путина: в РФ пылают шины – видео

Российские дальнобойщики сожгли в центре Санкт-Петербурга автомобиль, протестуя против режима президента РФ Владимира Путина и респрессивных законов

Как передает Politeka, джип «Нива» был сожжен на площади Пролетарской диктатуры, рядом со Смольным.

По данным местных СМИ, в машину положили покрышки и подпалили их. Пожар был потушен в течение 20 минут прибывшими на место происшествиями пожарными.

Напомним, сегодня, 27 марта, в России началась всероссийская стачка грузоперевозчиков под лозунгом «Так жить нельзя!». Наряду с упразднением системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон» дальнобойщики требуют отставки правительства и отмены репрессивных законов.

«Вставай Россия — Поддержи Протест против режима Путина», — говорится в сообщении активистов митинга.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, бунт
 
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