Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Кремль наконец придумал, что сказать о митинге в Москве

27.03.2017 14:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кремль наконец придумал, что сказать о митинге в Москве

В Кремле впервые прокомментировали массовые митинги против коррупции, состоявшиеся 26 марта

Как передает Politeka, российские власти заверили, что масштабы акции они оценивают трезво.

«В Кремле достаточно трезво оценивают масштабы акции и не склонны их ни преуменьшать, ни преувеличивать», — озвучил позицию Кремля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отметим, воскресный митинг-шествие по Тверской в Москве стал самой массовой акцией оппозиции за год. В итоге, только по официальным данным, в автозаки попали 600 человек.

Правозащитники, в свою очередь, утверждают, что задержанных больше тысячи.



Теги: Донбасс, Москва, митинг, Кремль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх