Кроссовер впервые пересек Антарктиду

27.03.2017 16:17

Ледяной континент пересек корейский кроссовер Hyundai Santa Fe. Он стал первым автомобилем, который получает путешествие Антарктидой.

Поездки продолжалась 30 дней. Машина проехала от станции Юнион Кэмп к Мак-Мердо и обратно. Автомобиль пережил постоянную температуру за бортом до -28 градусов по Цельсию.

Кроссовер до антарктического испытания подготовила компания Arctic Trucks, передает avtovod.

Автомобиль оборудовали 2,2-литровым дизелем. Остальные системы: сам двигатель, управление, трансмиссия, передний дифференциал и приводные валы не меняли. Добавили шины низкого давления, чтобы увеличить проходимость машины.

Путешествие Антарктидой была праздничной акцией - в честь 100-летнего юбилея Трансантарктической экспедиции Шеклтона 1914-1917 годов.

Управлял Hyundai Santa Fe правнук путешественника Эрнеста Шеклтона - Патрик Бергель.