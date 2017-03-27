Ле Пен сделала громкое заявление о судьбе Евросоюза

27.03.2017 12:00

Кандидат в президенты Франции и лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на митинге в городе Лилль заявила о скорой гибели Евросоюза, сообщает Reuters, передает УНИАН.

"Евросоюз умрет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли", - заявила она.

Она также заявила, что президентские выборы во Франции станут следующим шагом в "глобальном восстании народа".

Как сообщалось ранее, во время визита Ле Пен в Москву, она заявила, что России и Франции стоит обмениваться разведывательной информацией в сфере борьбы с терроризмом. По ее словам, Москва и Париж принадлежат к тем силам, которые реально борются с терроризмом, который является постоянной угрозой.

«И, к сожалению, это не только массовые атаки, но это и одиночные атаки. Также вы знаете, что произошло несколько дней назад событие в Великобритании. И я думаю, что было бы полезно также обмениваться данными разведки между нашими странами», - сказала Ле Пен.

Источник: http://from-ua.com