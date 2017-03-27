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В Москве в ходе акции протеста власти задержали более 800 человек

27.03.2017 08:48
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В Москве в ходе акции протеста власти задержали более 800 человек

В ходе несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны более 800 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По последним данным, число задержанных участников несанкционированной акции превысило 800 человек», — сказал источник.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили "Интерфаксу", что в несанкционированной акции в центре Москвы принимало участие порядка 7-8 тыс. человек.

"В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7-8 тыс. человек",- сказал сотрудник пресс-службы.

Полиция устанавливает лиц, распыливших газ во время проведения несанкционированной акции в центре Москвы, также сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД. При проведении несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы неизвестными лицами на Пушкинской площади был распылен газ раздражающего действия",- говорится в сообщении.

В настоящее время полицией устанавливает лиц, совершивших данное деяние.

При этом общественные активисты и журналисты ряда российских средств массовой акции, которые также находились на акции и публиковали в своих страницах в соцсетях Твиттер и Фейсбук короткие сообщения о происходящем, оценивают количество собравшихся в несколько раз выше официально озвученной полицией цифры.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Москва, акция, протест
 
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