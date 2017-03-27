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В музее Берлина «проворонили» 100 килограммовую золотую монету номиналом в миллион долларов

27.03.2017 18:07
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В музее Берлина «проворонили» 100 килограммовую золотую монету номиналом в миллион долларов

Золотую монету номинальной стоимостью в 1 миллион долларов США украли в ночь на понедельник из музея Боде в Берлине, сообщила столичная полиция в своем аккаунте в Twitter, передает РИА Новости.

Украденная монета под названием "Большой кленовый лист" весит около 100 килограммов и сделана из чистого золота. Стоимость материала для ее производства и самой работы составила примерно 3,7 миллиона долларов.

​По информации полиции, диаметр монеты – 53 сантиметра, толщина – 3 сантиметра, на аверсе изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй. Музей Боде, который известен своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки.​

Сообщается, что неизвестные украли экспонат около 3.30. Полиция считает, что преступников было несколько. В здание они попали через окно при помощи лестницы. Ее обнаружили неподалеку от места взлома. Пока неизвестно, как похитителям удалось отключить сигнализацию и вывезти тяжелый предмет.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, музей, Берлин, ограбление
 
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