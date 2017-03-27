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В России отравили лучших спортсменов страны
Около пяти десятков спортсменов, входящих в национальные команды России, отравились во время сборов на подмосковной базе "Озеро Круглое".
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников сбора. Среди пострадавших - фехтовальщики, гимнастки, борцы, участницы соревнований по синхронному плаванию.
"Все началось в среду. Вечером сходили на ужин, а под утро началось - ребят стало "косить" одного за другим. Сейчас в числе заболевших около 50 человек, у всех были одинаковые симптомы: температура, понос, рвота", - рассказал собеседник.
После инцидента на спортивную базу прибыли сотрудники Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), которые взяли пробы. Результаты исследования будут готовы во вторник.
Еще одна версия пищевого расстройства - возможная ротавирусная инфекция. "Однако это довольно странно, поскольку ротовирус передается через загрязненные руки или вещи, а спортсмены занимаются в разных залах, так что самая вероятная версия - отравление в столовой", - сказал он.
Источник: from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, спорт, отравление
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