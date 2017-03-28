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Иран готов предоставить России свои военные базы
Иранская делегация, включая президента страны Хасана Рухани, прибыла в Москву. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Россия может использовать иранские военные базы для борьбы с террористами в Сирии на "индивидуальной основе". Об этом министр иностранных дел заявил агентству Reuters, сообщает "Украинская правда".
Зариф заявил, что региональные вопросы, включая Сирию, будут обсуждаться на встрече в Кремле во вторник, 28 марта.
Сообщается, что иранская делегация, включая президента страны Хасана Рухани, прибыла в понедельник, 27 марта, в Москву.
Отметим, что в феврале в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что Иран является "террористическим государством номер один".
После этого в Кремле заявили, что не согласны с мнением президента США Дональда Трампа о том, что Иран – "террористическое государство", и сообщили о намерении развивать отношения с этой страной.
Напомним, недавно США ввели санкции против 30 иностранных юридических и физических лиц в 10 странах за причастность к разработке оружия массового уничтожения и ракетного оружия в Иране, КНДР и Сирии, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Источник segodnya.ua
Теги: Донбасс, Иран, Российская Федерация, Москва, военная база, делегация
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