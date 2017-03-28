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Российский журналист в коме «взял интервью» у мертвого спортсмена
Российский спортивный журналист Максим Лебедев стал настоящей звездой интернета. Это случилось после того, как "Советский спорт" опубликовал его интервью с умершим хоккеистом Сергеем Гимаевым.
По словам автора, он пообщался с восьмикратным чемпионом СССР пока сам находился в коме. Она потребовалась Лебедеву в рамках лечения в результате инфаркта. В медикаментозной коме, во время которой журналист "взял интервью у Гимаева", он находился несколько часов, передает Life.
"- Я занырнул, задыхаясь, а точнее совсем перестав дышать, по дороге в реанимацию, не доехав до неё пару этажей. А там вынырнул на какой-то полуавтостоянке-полузаправке. Не успел её толком разглядеть - Наильич идёт. - Наильич! - говорю. - Ты чего тут делаешь? - Я-то? - спрашивает в ответ. - Это ты чего тут делаешь? - Наильич, ты же умер, - говорю. - Тебя уже похоронили. - Правильно, - говорит. - А ты-то что тут делаешь? Тебе же сюда ещё рано", - передал свой разговор с Гимаевым Лебедев.
Позже редакция "Советского спорта" решила удалить эту публикацию, ссылаясь на этические соображения. Однако текст уже успел распространиться по сети, буквально взорвав сознание и здравый рассудок читателей.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, спортсмен, журналист, интервью
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