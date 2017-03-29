ЕС наложит вето на соглашение по Brexit – СМИ

29.03.2017 11:50

В Британии считают, что после 29 марта права прибывающих в страну с паспортом ЕС изменятся. Европарламент наложит вето на соглашение о выходе Великобритании из ЕС, если оно не сохранит за европейцами прав на жизнь и поездки в эту страну, которыми они обладали до старта процедуры Brexit, сообщает The Guardian.

"Глава переговорной группы ЕС по Brexit Мишель Барнье и члены парламента, как понимается, обеспокоены информацией о том, что британское правительство хочет, чтобы 29 марта – день, когда оно официально уведомит ЕС о намерении покинуть союз - стал датой прекращения свободного перемещения людей", – пишет издание.

Этот вопрос Барнье и европейские парламентарии обсуждали в ночь на вторник.

По данным газеты, пятистраничная резолюция, проясняющая позицию Европейского парламента, которую вынесут на голосование 5 апреля, была составлена с целью исключить возможность ограничения прав европейцев, собирающихся посетить Великобританию в ближайшие два года.

Ранее появилась информация о том, что правительство Британии считают, что после 29 марта права прибывающих в страну с паспортом ЕС изменятся. Тем не менее, представители британского правительства официально заявляют, что этот вопрос пока еще является предметом обсуждений.

Источник korrespondent.net