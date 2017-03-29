Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Туску вручили официальное извещение о выходе Британии из ЕС

29.03.2017 17:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Туску вручили официальное извещение о выходе Британии из ЕС

Постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе страны из ЕС.

Об этом сообщил Туск в своем микроблоге в Twitter, передает интернет-издание «Информат».

Туск разместил в своем Twitter фотографию, на которой британский постпред вручает ему письмо с подписью: «Письмо о (запуске процедуры) статьи 50».

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально начинает процедуру выхода Великобритании из ЕС — Brexit.



Теги: Донбасс, Европейский союз, Великобритания, письмо, Brexit
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх