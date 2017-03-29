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Туску вручили официальное извещение о выходе Британии из ЕС
29.03.2017 17:45
Постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе страны из ЕС.
Об этом сообщил Туск в своем микроблоге в Twitter, передает интернет-издание «Информат».
Туск разместил в своем Twitter фотографию, на которой британский постпред вручает ему письмо с подписью: «Письмо о (запуске процедуры) статьи 50».
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально начинает процедуру выхода Великобритании из ЕС — Brexit.
Теги: Донбасс, Европейский союз, Великобритания, письмо, Brexit
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