Туску вручили официальное извещение о выходе Британии из ЕС

29.03.2017 17:45

Постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе страны из ЕС.

Об этом сообщил Туск в своем микроблоге в Twitter, передает интернет-издание «Информат».

Туск разместил в своем Twitter фотографию, на которой британский постпред вручает ему письмо с подписью: «Письмо о (запуске процедуры) статьи 50».

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально начинает процедуру выхода Великобритании из ЕС — Brexit.