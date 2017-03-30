Эксперт рассказал, сколько стоит война в Сирии и на Донбассе

30.03.2017 20:38

Война на Донбассе и в Сирии стоит России от силы стоят $ 3-4 млрд. в год

Об этом заявил российский экономист, который проживает в США Сергей Алексашенко, передает Politeka. По его словам, для РФ это небольшие деньги.

«Не надо питать иллюзий и по поводу затрат РФ на войну, эти затраты для российского бюджета маленькие.

Война на Донбассе и в Сирии стоила России от силы 3-4 миллиарда долларов в год. Потеря для России 1,5% своего бюджета несущественна», – сказал он.

По мнению эксперта, ни война на Донбассе, ни в Сирии, ни затраты на Крым не обрушат российскую экономику, и не покачнут путинский режим.

Как писала Politeka, эксперт Алексашенко заявлял, что при процветающей Украине не только Крыму, но и Краснодарскому краю, и Брянщине захочется войти в ее состав. Он отметил, что возвращение Крыма произойдет не раньше, чем Путин отойдет от власти, а это произойдет, не раньше 2025 года.

Вместе с тем, он рассказал и сложностях этого процесса, к примеру изменения в Конституцию. «Для того, чтобы вернуть Крым обратно надо менять Конституцию, для этого надо добиться согласия всех субъектов федерации, провести референдум в Крыму», – сказал он.

По материалам РБК