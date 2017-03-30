Мы сотрем вас с лица земли: Азербайджан ответил Армении

30.03.2017 22:00

В Баку резко ответили на угрозы Армении применить российские ракеты «Искандер»

Азербайджанский полковник Шаир Рамалданов заявил о том, что Азербайджан сравнит с землей Армению, которая угрожает нанести удар по 12 стратегическим объектам Азербайджана, сообщает Politeka, со ссылкой на Haqqin.az.

Издание сообщает, что армянский генерал Аркадий Тер-Тадевосян сказал журналистам, что в Армении подготовлена карта с обозначением 12 объектов Азербайджана, по которым армянская сторона может нанести ракетный удар.

«У меня есть карта, на которой обозначены 12 пунктов, где люди не проживают, но там расположены важные инженерные инфраструктуры. И, если ударить по этим местам, можно нанести значительный урон», — сказал он.

«Все наши объекты надежно охраняются от нападений с воздуха. Силы ПВО Азербайджана рассматривают все возможные угрозы и предпринимают соответствующие меры по их предотвращению»,– заявил азербайджанский военный.

«Самые современные ракетно-артиллерийские системы, состоящие на вооружении Азербайджана, могут сравнять с землей стратегические и военные объекты не только на оккупированных территориях (имеется в виду оккупированный Арменией Нагорный Карабах), но и в самой Армении. Достаточно просто превратить в цель Мецаморскую АЭС.

И если это произойдет, то на территории Армении нельзя будет жить несколько веков. Если по этой АЭС будет нанесен удар, во что превратится Армения, какую трагедию переживет?», — предупредил полковник Рамалданов.

Как писала Politeka, Азербайджан запретил ввоз «неодобренных» товаров из Донбасса. Договоренность состоялась во время визита президента Петра Порошенко в Баку, где лидеры двух стран дали соответствующие поручения таможенным службам.