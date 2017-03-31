"Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине

31.03.2017 15:57

Популярный в Украине оппозиционный финансист Слава Рабинович на своей странице в Facebook пишет, что президент РФ Путин молчал четыре дня, он просто был в шоке, он был напуган. Ему снится судьба Каддафи со дня красочной смерти этого диктатора, считает блогер.

Вот что он пишет:

"Путин молчал четыре дня. Он был в шоке. Он был напуган. Создав Росгвардию, с ОМОНом. Располагая армией, спецназом и ФСБ. Он был смертельно напуган. Ему снится судьба Каддафи со дня красочной смерти этого диктатора.

Прочтите и вдумайтесь в каждое лживое слово его запоздалого заявления.