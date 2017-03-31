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Обвинительная речь российского режиссера Александра Сокурова на церемонии премии "Ника" взорвала зал и заставила оправдываться Кремль (ВИДЕО)
28 марта в России прошла традиционная церемония вручения кинематографической премии "Ника". После блистательной речи режиссера Александра Сокурова, который получил премию имени Эльдара Рязанова "Честь и достоинство", зал устроил овацию, многие присутствующие встали.
Во время своего выступления он, в частности, призвал к диалогу власти с молодежью, говорил о недопустимости насилия.
Кроме того, режиссер вновь поднял вопрос о судьбе Сенцова. По словам постановщика, он обсуждал эту тему (на Совете по культуре в декабре 2016 года) с президентом Путиным, и тот обещал обратить свое внимание на решение судьбы крымского кинематографиста.
Кремль прокомментировал заявление режиссера Александра Сокурова на церемонии вручения премии "Ника" в Москве, сообщает 112.ua.
"Мы с большим уважением относимся к мастеру", – заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Он напомнил, что ответ по поводу украинца Олега Сенцова, которого незаконно приговорили к 20 годам тюрьмы, Путин дал еще в декабре, на заседании президентского совета.
"Собственно, квинтэссенция ответа содержалась в соответствующих заявлениях президента", – отметил Песков.
Фото: 112.ua
Теги: Россия, Донбасс, ВРУ, Путин, режиссер, речь, Александр Cеров, обращение
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