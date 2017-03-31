- Обвинительная речь российского режиссера Александра Сокурова на церемонии премии "Ника" взорвала зал и заставила оправдываться Кремль (ВИДЕО)09:07
- Революция в исследовании космоса: компания SpaceX повторно запустила в небо ракету Falcon 9 (ВИДЕО)08:46
- Убийство Вороненкова: российские следователи уже наметили еще одну жертву08:20
- Идет подготовка к встрече Порошенко и Лукашенко – посол22:43
- Мы сотрем вас с лица земли: Азербайджан ответил Армении22:00
- Порошенко повідомив, про що буде говорити з Олландом та Меркель21:30
- На Сирию сбросили бомбы с химическим оружием20:53
- Эксперт рассказал, сколько стоит война в Сирии и на Донбассе20:38
- Украинка пыталась вывезти в Россию чемоданы с золотом – фото, видео20:10
- Путин на Арктическом форуме «танком проехал» по Украине, США и своим митингам19:15
Революция в исследовании космоса: компания SpaceX повторно запустила в небо ракету Falcon 9 (ВИДЕО)
В сети опубликованы фото и видео с запуска компанией SpaseX ракеты Falcon 9, первая ступень которой уже побывала в космосе.
Кадры опубликованы в Instagram компании, сообщает "Апостроф".
Уже известно, что повторный запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде прошел успешно. Через 9 минут первая ступень благополучно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.
Есть информация, что стоимость первой ступени равна почти 70% стоимости всей ракеты, то есть самой дорогой частью. Поэтому повторное использование позволит экономить значительные средства.
Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал успешный запуск Falcon 9 с побывавшей в космосе ступенью революцией. Ранее он заявлял, что ракету компании можно будет запускать в космос до 20 раз.
Фото: https://www.unian.ua
Теги: Донбасс, космос, запуск, ракета
- "Индевор" взял курс на МКС
- Завершается подготовка к пуску японского спутника Servis-2
- Президент сажал и награждал
- Космический мусор может стать причиной политического кризиса или даже вооруженного конфликта на Земле
- Ученые гордятся удачным полетом орбитального беспилотника X-37B
- Земляне получили новогоднее поздравление из космоса (ВИДЕО)
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника12:06
- Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка11:57
- Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"11:49
- Очевидцы сообщают ситуацию на КПВВ Донбасса11:38
- Поддельные документы на автомобили, незаконные грузы, предложение взяток - будни донбасских КПВВ11:25
- Прокуратура проводит обыски в фирмах россиянина Кесаева из-за финансирования террористов Донбасса11:08
- Авдеевский коксохим наполовину снизил свою мощность, рабочих вынуждены отправлять в отпуска10:57
- В Мариуполе взорвали автомобиль полковника СБУ (ФОТО)10:35
- На оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь10:28
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- В Кременчуге научились добывать газ из водорослей12:15
- В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника12:06
- Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка11:57
- Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"11:49
- Очевидцы сообщают ситуацию на КПВВ Донбасса11:38
- Ученые разгатали секрет полета комара (ВИДЕО)11:35
- Поддельные документы на автомобили, незаконные грузы, предложение взяток - будни донбасских КПВВ11:25
- Прокуратура проводит обыски в фирмах россиянина Кесаева из-за финансирования террористов Донбасса11:08
- Авдеевский коксохим наполовину снизил свою мощность, рабочих вынуждены отправлять в отпуска10:57
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- Нелегальное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити21:04
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу