Россия и выборы в США: экс-советник Трампа согласен дать показания против РФ в обмен на иммунитет от уголовного преследования

31.03.2017 13:23

Представители Белого дома пригласили участников комитета по разведке от Демократической и Республиканской партий для того, чтобы сообщить о новых данных, имеющих отношение к расследованию о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщают украинские СМИ.

«Поступила информация… Стало известно о некоторых материалах. И мы хотели бы удостовериться в том, что у людей, которые занимаются расследованием, будет эта информация», — сказал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, данные, о которых идет речь, были продемонстрированы во время секретной встречи.

Напомним, в Сенате начались слушания по делу о вмешательстве России в президентские выборы США. В январе американские спецслужбы рассекретили и обнародовали совместный отчет о вмешательстве РФ в избирательную кампанию в США. Американские разведчики пришли к согласию относительно того, что российское высшее руководство, включая президента Путина, лично причастно к кампании по незаконному влиянию на ход президентских выборов в США с целью нанести ущерб шансам Хиллари Клинтон на избрание президентом.

Тем временем бывший советник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн сообщил ФБР и должностным лицам Конгресса, что согласен дать показания о влиянии РФ на выборы в США в обмен на иммунитет от уголовного преследования. Об этом в четверг сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Флинн подал в отставку 13 февраля после того, как стало известно, что министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что его советник ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно своих коммуникаций с российским послом. Подчеркивалось, что Флинн потенциально уязвим для шантажа со стороны России.

Ряд конгрессменов от Демократической партии США потребовали провести расследование действий Майкла Флинна.

Также стало известно, что демократы требовали от советника Трампа по нацбезопасности объяснить «гонорары» из РФ.