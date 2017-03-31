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В Кремле паникуют по поводу привлечения русскоязычных статистов на учения НАТО в Германии
31.03.2017 18:36
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Алексей Пушков считает, что намерение НАТО провести в Германии учения с участием русскоязычных статистов говорит о планах НАТО воевать с Россией, сообщают российские СМИ.
Он отметил, что необходимо высказать свою позицию в отношении этих учений по линии МИД, Минобороны и Совета Россия — НАТО.
Пушков добавил: "Считаю, что и по линии Совета Россия-НАТО, и по линии Минобороны и МИД мы, конечно, должны сделать представление, поскольку такого рода информация однозначно обозначает враждебные намерения относительно подготовки военных действий в отношении России, несмотря на их публичные заявления об обратном".
Фото: zik.ua/
Теги: Донбасс, Германия, Российская Федерация, войска, НАТО, учения
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