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Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева

01.04.2017 16:25
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Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева

Сегодня ночью в Сочи во время встречи экс-президента Украины Виктора Януковича с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым произошла ссора.

Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил собственный источник.

В результате ссоры Янукович "избил Медведева и дважды ударил по лицу Путина". После этого подоспевшие охранники ранили экс-президента Украины в ноги.

Причина ссоры неизвестна. По данным источника, во время встречи в Сочи Янукович был "сильно выпивший".

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В Украине против него открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя. В отношении экс-президента применяется процедура заочного осуждения.

Пользователи социальных сетей с юмором встретили такое сообщение. "Фантомас кагбе разбушевался. Очень смешно"," батя! За шо?", "а шапки украл?", - пишут люди в комментариях.


Фото: gordonua.com

Теги: Донбасс, Путин, Сочи, стрельба, ранение, драка, Медведев, Янукович
 
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