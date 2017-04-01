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Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
Сегодня ночью в Сочи во время встречи экс-президента Украины Виктора Януковича с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым произошла ссора.
Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил собственный источник.
В результате ссоры Янукович "избил Медведева и дважды ударил по лицу Путина". После этого подоспевшие охранники ранили экс-президента Украины в ноги.
Причина ссоры неизвестна. По данным источника, во время встречи в Сочи Янукович был "сильно выпивший".
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.
В Украине против него открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя. В отношении экс-президента применяется процедура заочного осуждения.
Пользователи социальных сетей с юмором встретили такое сообщение. "Фантомас кагбе разбушевался. Очень смешно"," батя! За шо?", "а шапки украл?", - пишут люди в комментариях.
Фото: gordonua.com
Теги: Донбасс, Путин, Сочи, стрельба, ранение, драка, Медведев, Янукович
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