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Известный поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни

01.04.2017 19:43
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Известный поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом сообщил в субботу друг поэта Михаил Моргулис, передает телеканал 112 Украина.
"Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность", - сказал он.
Как сообщил генеральный продюсер фестиваля, который должен был пройти в Москве к юбилею поэта, Сергей Винников, Евгений Евтушенко просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком.


Фото: hitgid.com

Теги: Донбасс, поэт, смерть, Евгений Евтушенко
 
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