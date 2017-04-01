Известный поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни

01.04.2017 19:43

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом сообщил в субботу друг поэта Михаил Моргулис, передает телеканал 112 Украина.

"Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность", - сказал он.

Как сообщил генеральный продюсер фестиваля, который должен был пройти в Москве к юбилею поэта, Сергей Винников, Евгений Евтушенко просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком.