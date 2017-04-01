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Известный поэт Евгений Евтушенко срочно госпитализирован в одну из клиник в США
01.04.2017 12:20
В США в одно из медицинских учреждений срочно госпитализирован всемирно известный поэт, режиссер, актер Евгений Евтушенко. Об этом написали российские СМИ.
Представитель поэта сообщил: «Евгений Евтушенко госпитализирован в США, он в нормальном состоянии, ничего сложного. Пока подробной информации нет».
Справка. Евгению Евтушенко в настоящее время 84 года. В 1991 году поэт вместе со своей семьей переехал в Соединенные Штаты Америки. Там он преподавал в университете г. Талса (штат Оклахома). В 2013 г. состояние поэта ухудшилось, и он перенес операцию по ампутации ноги. А летом 2015 г. Евтушенко сделали успешную операцию на сердце — поэту был введен кардиостимулятор.
Фото: informator.media
Теги: США, Донбасс, Евгений Евтушенко, больница
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