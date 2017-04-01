Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Известный поэт Евгений Евтушенко срочно госпитализирован в одну из клиник в США

01.04.2017 12:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Известный поэт Евгений Евтушенко срочно госпитализирован в одну из клиник в США

В США в одно из медицинских учреждений срочно госпитализирован всемирно известный поэт, режиссер, актер Евгений Евтушенко. Об этом написали российские СМИ.

Представитель поэта сообщил: «Евгений Евтушенко госпитализирован в США, он в нормальном состоянии, ничего сложного. Пока подробной информации нет».

Справка. Евгению Евтушенко в настоящее время 84 года. В 1991 году поэт вместе со своей семьей переехал в Соединенные Штаты Америки. Там он преподавал в университете г. Талса (штат Оклахома). В 2013 г. состояние поэта ухудшилось, и он перенес операцию по ампутации ноги. А летом 2015 г. Евтушенко сделали успешную операцию на сердце — поэту был введен кардиостимулятор.


Фото: informator.media

Теги: США, Донбасс, Евгений Евтушенко, больница
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх