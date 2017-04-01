Известный поэт Евгений Евтушенко срочно госпитализирован в одну из клиник в США

01.04.2017 12:20

В США в одно из медицинских учреждений срочно госпитализирован всемирно известный поэт, режиссер, актер Евгений Евтушенко. Об этом написали российские СМИ.

Представитель поэта сообщил: «Евгений Евтушенко госпитализирован в США, он в нормальном состоянии, ничего сложного. Пока подробной информации нет».

Справка. Евгению Евтушенко в настоящее время 84 года. В 1991 году поэт вместе со своей семьей переехал в Соединенные Штаты Америки. Там он преподавал в университете г. Талса (штат Оклахома). В 2013 г. состояние поэта ухудшилось, и он перенес операцию по ампутации ноги. А летом 2015 г. Евтушенко сделали успешную операцию на сердце — поэту был введен кардиостимулятор.