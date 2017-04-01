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Компанія Apple святкує свою 41-у річницю з дня заснування
1 квітня 1976 року Стів Джобс разом з сином українських емігрантів Стівом Возняком заснував компанію Apple. Її називають найдорожчою публічною компанією в світі. Її капіталізацію оцінюють у 755 млрд доларів. Прогнозують, що Apple буде першою в світі компанією, чия вартість перевищить 1 трлн доларів, пише gazeta.ua.
Торік компанія мала 128 млрд доларів власного капіталу. В компанії працювало 116 тис. співробітників. Штатний працівник компанії в середньому щомісяця отримує 9166 дол.
Одна акція компанії коштує 144 дол. З грудня акції Apple суттєво подорожчали - зі 105 доларів на початку грудня до середніх 140 доларів за останні кілька тижнів. Українцям вони поки що недоступні.
"Якщо українці схочуть купити компанію Apple чи квартиру в Лондоні, мають отримати ліцензію від Національного банку. Хочемо спростити отримання ліцензій фізособами. Видача буде повністю електронна. За це відповідатимуть комерційні банки. Нацбанк вестиме тільки реєстр бажаючих таку ліцензію отримати", - анонсував нововведення заступник голови НБУ Олег Чурій.
У першому фінансовому кварталі 2017-го Apple продала 78,4 млн смартфонів і збільшила виручку на 78,4 млрд доларів.
В Україні iPhone7 Plus коштує 33 тис. грн. Крім Apple Store, продавати продукцію офіційно може тільки мережа "Цитрус".
Торік Укрзалізниця оголосила тендер на закупівлю шести смартфонів iPhone 6s і п'ять iPhone 6s Plus. Орієнтовна ціна на них в українських інтернет-магазинах становить 20 і 24 тис. гривень. Також залізничники закупили ноутбуки Macbook Air. Найдешевша модель коштує 26 тис. грн, найдорожча - 42 тис.
5 жовтня 2011 року Стів Джобс помер. Книга про його життя розійшлася великими тиражами.
Фото: finance.bigmir.net/
Теги: Донбасс, компания, Apple, Стив Джобс, основатель, апрель
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