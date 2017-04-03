- Координатор ИС: Путину выгоден теракт в питерском метро22:25
- Клімкін висловив співчуття з приводу теракту в Росії20:00
- О теракте в Петербурге предупреждали за 7 часов до взрыва19:10
- Теракт в Питере: первое фото подозреваемого19:00
- Теракт в Петербурге: новые данные о погибших18:15
- Взрыв в петербургском метро официально назвали терактом17:22
- Консул: В Минске шестеро украинцев попали за решетку17:17
- Взрыв в Питере: среди пострадавших ищут украинцев17:07
- Взрыв в Санкт-Петербурге: власти закрыли аэропорт17:03
- В Питере на станции "Площадь Восстания" найдено неразорвавшееся взрывное устройство16:30
Крушение Ту-154: Кремль ответил на обвинение Польши
В России заявили о несогласии с польскими прокурорами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не может согласиться с выводами Варшавы о том, российские диспетчеры умышлено провоцировали авиакатастрофу президентского Ту-154 в Смоленске, сообщает Politeka со ссылкой на РИА Новости.
«Позиция хорошо известна: занимаются этим делом наши следственные органы.
Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы, уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным. Работа будет продолжаться», — сказал Песков.
Напомним, что самолет на борту которого находились многие высокопоставленные чиновники Польши, в том числе президент страны Лех Качинский, потерпел крушение в 2010 г. Всего в авиакатастрофе погибли 96 человек.
Как писала Politeka, генеральная прокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и «третье лицо» в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в Смоленске.
Польша намерена обратиться к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров. Глава группы по расследованию причин катастрофы Марек Кучиньский также сообщил, что юридическое предъявление обвинений россиянам возможно в рамках конвенции о правовой помощи.
Теги: Донбасс, Польша, Кремль, крушение
- Теракт с обстрелом консульства Польши в Луцке - очевидная провокация Кремля, - Ляшко
- "ДНР" и "ЛНР" загнали своих хозяев в Кремле в тупик
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Мнение политика: Путин попал в ловушку, из которой каждый выход плохой
- Выборы Путина в 2018 году уже невозможны. И вот почему...
- Кремль может сменить главарей боевиков так называемых "ДНР и ЛНР", забрав у них военные силы
- Масштабный пожар в Авдеевке19:25
- Захарченко задумал отжать автомобили украинских предприятий, - ИС18:45
- Террористы «лнр» не хотят «индивидуальной» амнистии, требуют «всеобщую»15:35
- ФСБ РФ пытается остановить поток оружия с оккупированного Донбасса, - ИС15:25
- Из Донецка до КПП «Октябрь» запустят новый автобусный маршрут15:00
- Спецслужби РФ причетні до вбивства полковника СБУ у Маріуполі – експерт12:15
- Ситуация в КПВВ на линии разграничения12:00
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем10:17
- В Украине задержанные по делам «Л/ДНР» сидят в камерах без объявления обвинения, – Генпрокурор22:41
- В Марьинке задержали "героиню" пропагандистского сюжета РосСМИ22:22
- Депутат Загорий задекларировал автомобиль "Тесла", 88 патентов и 2,6 млн благотворительных пожертвований22:48
- Координатор ИС: Путину выгоден теракт в питерском метро22:25
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- На Волині у розпалі заготівельний сезон березового соку21:40
- Доказано: в ваш компьютер могут проникнуть даже через сканер21:25
- Порошенко сообщил о новом подарке от МВФ21:05
- В Днепре из школы эвакуировали учеников20:50
- В Україні стартувала міжнародна акція «Тридцять днів на велосипеді»20:37
- Главой фракции БПП стал Герасимов20:17
- Клімкін висловив співчуття з приводу теракту в Росії20:00
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
- Посещать кладбища на Пасху и в праздники не стоит и нужны ли искусственные цветы - разъяснения священнослужителя
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Как остановить кровотечение за 10 секунд
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем
- Ольга Фарбей: "За долг в 39 тысяч гривен госисполнители продали мою квартиру стоимостью около миллиона
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)