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Теракт в Питере: первое фото подозреваемого

03.04.2017 19:00
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Теракт в Питере: первое фото подозреваемого

Видеокамеры наблюдения в метро Санкт-Петербурга засняли предполагаемого организатора взрыва

Как передает Politeka, об этом сообщил источник агентству «Интерфакс», который знаком с ходом расследования.

«Видеокамеры метро запечатлели предполагаемого организатора взрыва», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, фото вероятного подозреваемого опубликовал канал «Рент-ТВ».

По не подтвержденным пока данным, взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.

Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошли два взрыва — на станциях «Садовая» и «Технологический институт». По последним данным в результате чрезвычайного происшествия погибли девять человек.

Генпрокуратура РФ квалифицировала этот инцидент как теракт.

После чего в Питере у станции метро «Петроградская» сгорела маршрутка, однако происшествие не связывают с терактом в метрополитене.



Теги: Донбасс, Санкт-Петербург, теракт, подозреваемый
 
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