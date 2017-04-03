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В Питере на станции "Площадь Восстания" найдено неразорвавшееся взрывное устройство

03.04.2017 16:30
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Станция метро "Площадь Восстания". Санкт-Петербург
Станция метро "Площадь Восстания". Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге на станции метро "Площадь Восстания" обнаружили невзорвавшееся взрывное устройство. Сейчас компетентные органы занимаются его обезвреживанием, сообщает телеканал 112 Украина.
Ранее сообщалось о взрыве на станции "Сенная Площадь", жертвами которого стали как минимум 10 человек. В связи с произошедшим все станции метро Санкт-Петербурга закрыты.

Позже стало известно, что информация об обнаруженном взрывном устройстве на станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге не подтвердилась - там был найден бесхозный предмет.



Теги: Санкт-Петербург, метро, взрывное устройство
 
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