Выборы Путина в 2018 году уже невозможны. И вот почему...

03.04.2017 14:12

Перевыборы президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году невозможны. Об этом в Facebook написал российский оппозиционный политик Константин Боровой, передает Обозреватель.

По его словам, социальное напряжение в России нарастает.

"Как и предсказывалось, несколько факторов начали действовать одновременно - падение жизненного уровня, безработица, изоляция страны, уже негативное, раздражающее воздействие пропаганды, коррупция, понимание неэффетивности власти во многих областях, недоверие к власти, психологические социальные факторы, усталость общества и многие другие факторы", - объяснил он причины.

Боровой уверен, что пора начинать задавать Кремлю более сложные вопросы, чем просто о коррупции.

"Или подождать, что эти трусы сами придумают. Возможно, ничего хорошего", - резюмировал он.

Источник: http://from-ua.com