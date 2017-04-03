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Выборы Путина в 2018 году уже невозможны. И вот почему...

03.04.2017 14:12
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Выборы Путина в 2018 году уже невозможны. И вот почему...

Перевыборы президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году невозможны. Об этом в Facebook написал российский оппозиционный политик Константин Боровой, передает Обозреватель.

По его словам, социальное напряжение в России нарастает.

"Как и предсказывалось, несколько факторов начали действовать одновременно - падение жизненного уровня, безработица, изоляция страны, уже негативное, раздражающее воздействие пропаганды, коррупция, понимание неэффетивности власти во многих областях, недоверие к власти, психологические социальные факторы, усталость общества и многие другие факторы", - объяснил он причины.

Боровой уверен, что пора начинать задавать Кремлю более сложные вопросы, чем просто о коррупции.

"Или подождать, что эти трусы сами придумают. Возможно, ничего хорошего", - резюмировал он.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: политика, Россия, Донбасс, Путин, Кремль
 
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