Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Взрыв в петербургском метро официально назвали терактом

03.04.2017 17:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Взрыв в петербургском метро официально назвали терактом

Взрыв в Санкт-Петербурге был квалифицирован как теракт

Как передает Politeka со ссылкой на издание Meduza, об этом заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«В ближайшее время мы с нашими коллегами из правоохранительных органов будем работать над тем, чтобы минимизировать последствия этого теракта и выяснить все обстоятельства, которые способствовали тому, чтобы он был совершен», — заявил он.

Напомним, в Санкт-Петербурге в метро произошли два взрыва — на станциях «Садовая» и «Технологический институт». По последним данным в результате чрезвычайного происшествия погибли десять человек, более 50 получили ранения.

После смертельного инцидента власти решили закрыть аэропорт Пулково в Питере.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что следствие будет рассматривать все возможные версии случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва, не указав, по какой статье ведется работа.



Теги: Донбасс, Санкт-Петербург, взрыв, теракт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх