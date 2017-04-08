Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Умер космонавт Георгий Гречко

08.04.2017 12:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Умер космонавт Георгий Гречко

В ночь на 8 апреля умер советский космонавт Георгий Гречко. Ему было 85 лет,сообщает "Медуза".

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Гречко выписали из 81-й городской клинической больницы Москвы имени Вересаева, куда его госпитализировали «с тиснением в груди и подозрением на микроинфаркт».

Георгий Гречко родился в 25 мая 1931 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский военно-механический институт, участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций.

 


Фото: https://lenta.ru/

Теги: Донбасс, смерть, космонавт, Георгий Гречко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх