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Умер космонавт Георгий Гречко
08.04.2017 12:34
В ночь на 8 апреля умер советский космонавт Георгий Гречко. Ему было 85 лет,сообщает "Медуза".
Накануне ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Гречко выписали из 81-й городской клинической больницы Москвы имени Вересаева, куда его госпитализировали «с тиснением в груди и подозрением на микроинфаркт».
Георгий Гречко родился в 25 мая 1931 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский военно-механический институт, участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций.
Фото: https://lenta.ru/
Теги: Донбасс, смерть, космонавт, Георгий Гречко
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