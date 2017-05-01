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Две медали легендарного бегуна Джесси Оуэнса выставят на аукционе
01.05.2017 20:10
Две золотые медали американского бегуна Джесси Оуэнса с Игр-1936 будут выставлены на аукционе.
Всего Оуэнс завоевал четыре золотые награды в Берлине-1936. Одна была продана в 2013 году за 1,5 миллиона долларов. О местонахождении остальных наград было ничего неизвестно.
Выяснилось, что медали принадлежали Гарри Бэйли – владельцу отеля, в котором когда-то останавливался Оуэнс. Спортсмен заплатил медалями за проживание.
Два "золота" из трех будут выставлены на аукционе в августе 2017 года.
Источник: http://sport.segodnya.ua
Теги: Донбасс, спорт, Олимпийские игры, аукцион, медаль
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