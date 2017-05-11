Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Американская старшеклассница приехала на выпускной в гробу (ВИДЕО)

11.05.2017 08:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Американская старшеклассница приехала на выпускной в гробу (ВИДЕО)

Старшеклассница Меган Флаэрти из Нью-Джерси приехала на выпускной в бутафорском открытом гробу, сообщает Time.

По словам матери, год назад Меган решила, что после школы хочет начать карьеру в похоронном бизнесе, и уже начала проходить практику в одном из агенств. За рулем катафалка, привезшего ее на выпускной, был наставник Меган в похоронном агентстве.

Кроме того, Меган живет обычной подростковой жизнью: она состоит в школьной бейсбольной команде и играет на барабане в молодежном оркестре.

Источник: daily.afisha.ru




Теги: США, Донбасс, школа, гроб, выпускной
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх