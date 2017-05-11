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Американская старшеклассница приехала на выпускной в гробу (ВИДЕО)
11.05.2017 08:15
Старшеклассница Меган Флаэрти из Нью-Джерси приехала на выпускной в бутафорском открытом гробу, сообщает Time.
По словам матери, год назад Меган решила, что после школы хочет начать карьеру в похоронном бизнесе, и уже начала проходить практику в одном из агенств. За рулем катафалка, привезшего ее на выпускной, был наставник Меган в похоронном агентстве.
Кроме того, Меган живет обычной подростковой жизнью: она состоит в школьной бейсбольной команде и играет на барабане в молодежном оркестре.
Источник: daily.afisha.ru
Теги: США, Донбасс, школа, гроб, выпускной
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