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Кровавый матч: в Аргентине застрелили футбольного фаната

15.05.2017 20:07
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Кровавый матч: в Аргентине застрелили футбольного фаната

Фанат одного из клубов открыл огонь по болельщикам команды-противника

Как сообщает Politeka со ссылкой на The Sun, инцидент произошел во время 24-го тура аргентинской Примеры.

Как стало известно, огонь открыл  17-летний фанат «Ньюэллс Олд Бойс», который убил  44-летнего мужчину, попав ему в сердце и ранил в голову женщину. Пострадавшая в критическом состоянии находится в больнице.

Нападавший был арестован местной полицией. Матч был прерван из-за стрельбы и начавшихся беспорядков, в результате которых на поле полетели посторонние предметы. Один из них попал в голову боковому арбитру.



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Аргентина, фанат
 
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