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Синяя легенда из 90-х – найден автомобиль Жени Белоусова
Сегодня мы расскажем, во что превратилась машина известного певца из далеких 90-х Жени Белоусова, пишет "Авторамблер".
Редкий спорткар Renault Alpine A610 Turbo простоял в старом гараже очень долго - целых восемь лет. В полуразобранном состоянии, укрытый слоем пыли.
Оригинальные детали в автомобиле не менялись, даже колеса, резина и бампер остались на месте. Кузов от времени немного заржавел, но его можно легко восстановить, салон и стекла тоже целы. Сам хозяин документально подтверждает, что машина принадлежала знаменитому исполнителю хитов "Девочка моя синеглазая", "Облако волос", "Алёшка".
Увы, несмотря на внешнюю сохранность, автомобиль не на ходу. Не работает мотор, а колеса заблокированы. Полная реставрации может обойтись примерно в четыре миллиона рос. рублей.
Владелец автомобиля был готов продать его за 1 миллион рос. рублей и утверждает, что покупатель уже нашелся.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, певец, автомобиль
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