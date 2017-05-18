ВМЕСТО ИЗВЕСТНОЙ КАНАДСКОЙ ПЕВИЦЫ ДАВНО ВЫСТУПАЕТ ДВОЙНИК?

18.05.2017 16:15

В Интернете все чаще появляется информация о том, что канадская певица Аврил Лавин на самом деле давно погибла, и ее заменили двойником.



Впервые такие слухи стали появляться в сети еще в 2015 году, но сейчас теория заговора расцвела с новой силой. К тому же, новые доказательства становятся все более убедительными.



В сообществе единомышленников в Твиттере появилась информация о том, что на самом деле известная певица покончила с собой еще в 2004 году, незадолго до выхода своего наиболее популярного альбома «Under My Skin». Правда, звукозаписывающая компания решила, что выгоднее держать артиста живым, а не единоразово заработать на сочувствии и ностальгии.



Причиной самоубийства звезды многие считают депрессию, возникшую из-за проблем в личной жизни.



Одно из наиболее наглядных доказательств того, что певица заменена двойником, послужило отсутствие у нее на руке неудаляемых родинок, которые хорошо видны на ранних фото.



Недавно вычислили и предполагаемого двойника певицы. Ею оказалась Мелисса Вандел, актриса. Она стала выполнять роль двойника еще при жизни певицы. Когда в 2002 году с ней случился нервный срыв, актриса выступила вместо Аврил на нескольких концертах. Сама певица об этом знала и даже общалась со своим двойником.

Источник: http://zi.dn.ua