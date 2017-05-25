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Новый скандал: продюсеры рассказали, как Эмбер Херд сорвала съемки и выход фильма
Американская актриса Эмбер Херд попала в очередной скандал. На этот раз по своей профессиональной деятельности, а не по вопросам личной жизни.
Начались судебные слушания между Херд и продюсерами фильма "Лондонские поля". Несколько месяцев назад актриса подала в суд и обвинила создателей ленты в том, что без ее позволения были поставлены интимные сцены. При этом сниматься в них актриса отказалась – вплоть до ухода из проекта.
Продюсеры фильма в свою очередь подали встречный иск против артистки и утверждают, что она читала сценарий и дала согласие на сцены, описанные в нем, а во время съемок нарушила договоренности.
Кроме того, создатели фильма требуют, чтобы блондинка выплатила $10 млн штрафа за срыв рабочего процесса.
"Эмбер Херд должно быть стыдно", – сказала продюсер Кристофер Хэнли "Лондонских полей" на суде и отметила, что отказ Херд сниматься в откровенных сценах связан с ее тогдашним мужем Джонни Деппом.
Якобы супруг был против участия Херд в обнаженных сценах и оказал на нее давление. Продюсер считает, что сейчас Эмбер изображает жертву. Мол, и муж на нее давил, и создатели оказались бесчеловечными. Но сами при этом сорвала съемки.
Тем временем, пока идут судебные разбирательства, Эмбер находится в Австралии, где снимается в блокбастере "Аквамен". Снимок своей возлюбленной в новой роли опубликовал бойфренд актрисы Илон Маск.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, фильм, скандал, съемки, Эмбер Хёрд
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