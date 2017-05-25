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Орландо Блум извинился перед официанткой, которую уволили после проведенной с ним ночи
40-летний актер раздобыл номер телефона 21-летней девушки
Голливудский актер Орландо Блум принес свои извинения официантке-начинающей актрисе Вивиане Росс, которую уволило руководство ресторанно-отельного комплекса Chiltern Firehouse, узнав, что их сотрудница переспала с уважаемым гостем.
40-летний актер раздобыл номер телефона 21-летней девушки. "Орландо где-то раздобыл номер Вивианы и перезвонил ей, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Он сказал: "Мне очень жаль, что так получилось". Он оказался настоящим джентльменом, которому хватило смелости попросить прощения у простой официантки", — сказал инсайдер.
Напомним, что Блум заприметил Вивиану, когда та обслуживала его столик. Источник утверждает, что после сдачи смены, Вивиана оказалась в номере Блума. Это была связь на одну ночь без дальнейших обязательств, однако увольнение девушки получило огласку. Как оказалось, она прибыла из Румынии, чтобы начать актерскую карьеру.
Росс окончила Мюнхенскую Киноакадемию, снялась в ленте "One Shot Left" и собиралась продолжить актерствовать в Великобритании. Задерживаться в официантках она не собиралась, да и по словам Вивианы, она ни о чем не жалеет, потому как Орландо оказался "исключительно хорошим любовником".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, актер, скандал, Орландо Блум
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