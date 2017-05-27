В Сети высмеяли российский аналог Skype

27.05.2017 07:50

В социальных сетях подняли на смех новость о том, что российская компания "Булат" разрабатывает прототип аналога Skype для государственных ведомств и промышленности, передает Апостроф.

Разработчики называют главным отличием программы то, что она не имеет доступа в интернет и не может быть расшифрована хакерами или иностранными спецслужбами. Данные будут передаваться по локальной сети.

"Технологии будущего: чтобы позвонить по скайпу, нужно будет пойти на почту и заказать звонок", — комментируют новость в Twitter Сталингулаг.

"Зато в очереди за талоном на интернет стоять не нужно! Удобно!", "Можно не ходить. Есть опция "перестучаться по батарее", "Очередной распил денег на сказки про белого бычка", "И согласовать его у участкового", "А рядом с тобой в кабинке будет сидеть товарищ майор,что бы ты лишнего не взболтнул!", "А если денег на счету нет, нужно телеграмму на перезвон кинуть", "Никто им не говорил, что Александр Белл уже придумал такой скайп?", "Домашний телефон изобрели снова?", "С таким названием его ждет судьба чебурашек, спутников, православных браузеров и прочих псевдопатриотических псевдоаналогов", "Это называется "мобильная связь" и ее уже изобрели. Скажите там", — комментируют другие пользователи Twitter.



