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Джулия Робертс оказалась в смертельной опасности. ВИДЕО
Робертс и ее спутнику пришлось перебраться через реку в ущелье, кишевшую крокодилами
49-летняя Джулия Робертс доказала, что она отважная путешественница. Джулии удалось продемонстрировать свои лучшие качества во время вояжа в Африку.
Джулия отправилась в Кению в рамках благотворительного проекта, целью которого было собрать средства на лечение африканских детей. В Африку замужняя актриса полетела не одна, а в компании известного путешественника и телеведущего Беара Гриллза. Самые яркие моменты путешествия были засняты и стали частью документального фильма, который был показан по американскому телевидению.
Самым волнующим моментом этого телешоу стала та часть, где Робертс и ее спутнику пришлось перебраться через реку в ущелье, кишевшую крокодилами. Но самым большим стрессом для актрисы в этой ситуации стало даже не то, что водный поток был населен опасными хищниками. Единственной переправой через эту реку оказался весьма ненадежного вида мост, сплетенный из пеньковых веревок.
Джулия могла стать обедом для крокодилов. Самой серьезной проблемой было то, что Робертс панически боялась высоты. "Это всегда было одним из самых больших моих страхов. И когда я поняла, что мне придется пройти по шаткому мостику над бездной, я едва не умерла от ужаса. От страха с моего лба капал пот…И хотя Гриллз, который тоже сомневался в прочности моста, снабдил меня страховкой закрепленной на канате, протянутом над рекой, это было просто ужасно…", – призналась актриса. Однако, в конечно счете, ей все же удалось преодолеть свою фобию.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, опасность, река, крокодил, Джулия Робертс
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