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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ УЖЕ СЛЕДИТ ЗА ФРАНЦУЗСКИМИ СТУДЕНТАМИ

29.05.2017 09:25
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ УЖЕ СЛЕДИТ ЗА ФРАНЦУЗСКИМИ СТУДЕНТАМИ

В одной из бизнес-школ Парижа стали применять искусственный интеллект для того, чтобы определить, кто их студентов отвлекается во время занятий. 

С этой же целью используется и программа, распознающая лица. В двух онлайн-классах планируется использовать программу Nestor, которую недавно презентовали в США. 

Софт работает через веб-камеру, которая следит за мимикой и движением глаз студентов на лекциях. Затем программа формирует простые тесты, которые основываются на тех моментах лекции, когда студент отвлекается. 

Также программа позволяет лектору совершенствоваться и делать скучные моменты лекций более интересными. 

Сначала технология будет использована в онлайн-классах. Но в будущем ее будут использовать на обычных лекциях.

Автор статьи: Наталья Рябчун

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Франция, интеллект, студенты
 
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