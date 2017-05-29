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ИЗОБРЕЛИ ОДЕЖДУ, КОТОРАЯ ДЫШИТ БЛАГОДАРЯ БАКТЕРИЯМ

29.05.2017 08:03
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ИЗОБРЕЛИ ОДЕЖДУ, КОТОРАЯ ДЫШИТ БЛАГОДАРЯ БАКТЕРИЯМ

Специалисты из Университета Массачусетса разработали костюм для спортсменов из высокотехнологичной ткани. Его назвали bioLogic.

Основная ее особенность заключается в том, что она дышит за счет использованных в ее создании биологических клеток. Материал выстлан перегородками живых бактерий. Они могут сжиматься или расширяться в зависимости от того, какой уровень влажности. 

Благодаря этим микроорганизмам ткань обладает хорошими влагоотводящими свойствами и охлаждает тело, если это необходимо. 

Руководитель проекта рассказал, что в процессе разработки костюма был задействован штамм E. Coli , который является непатогенным. Эта бактерия расширяется, сжимается или же светится зеленым, если человек потеет. 

Да, еще одна особенность новой разработки ученых – это подсветка ткани. Флюоресценция может помочь, например, если человек бегает по вечерам и вынужден бежать в темноте. 

Разработчики говорят, что такая одежда не теряет своих свойств даже после сушки и стирки, причем многократной.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, бактерии, одежда, изобретение
 
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